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- Adana'da uyuşturucu taciri iki kuzen tutuklandı
Adana'da uyuşturucu taciri iki kuzen tutuklandı
Kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta, 205 bin uyuşturucu hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
- AA
- 19.10.2020 - 10:55
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafif ticari bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İçinde iki kişinin bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan ekip "dur" ihtarında bulundu.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR
Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı. Ekip, kovalamaca sonucu amca çocukları olduğu öğrenilen şüpheliler R.S. ve R.S'yi yakaladı.
Zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle inceleme yapıldı.
205 BİN UYUŞTURUCU HAP VE 8 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Köpeğin, aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.