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Adana'da uyuşturucu taciri iki kuzen tutuklandı

Adana'da uyuşturucu taciri iki kuzen tutuklandı

Kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta, 205 bin uyuşturucu hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli cezaevine gönderildi.