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    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi

    Gecekonduda uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından sokağa bırakıldığı öne sürülen oğlunun yaşamını yitirdiği gören acılı anne, bayıldı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 13:23
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    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde iddiaya göre bir evde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan Ahmet Gökkaya (34), aniden fenalaştı.

    Bir otelde çalışan Gökkaya’yı arkadaşları sürükleyerek evden çıkarıp sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtı.

    FERYAT EDİP, BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Yerde yatan Ahmet Gökkaya'yı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bu sırada olayı duyup gelen ve oğlunun cansız bedenini gören Songül Gökkaya feryat edip baygınlık geçirdi.

    Songül Gökkaya’ya yakınları müdahale etti.

    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi #1

    KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Bir yakını ise Ahmet Gökkaya'nın arkadaşı olduğunu düşündüğü kişiye saldırdı. Polis, Gökkaya'nın yakınlarını bölgeden uzaklaştırdı.

    Kollarında şırınga izlerine rastlanan Ahmet Gökkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi VİDEO

    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi #2

    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi #3

    Adana’da uyuşturucudan ölen oğlunu görünce fenalık geçirdi #4


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