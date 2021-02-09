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    Adana'da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon

    Sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımına özendirdiği ileri sürülen 12 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
    • AA
    • 09.02.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 09:30
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    Adana'da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon

    Adana Narkotik Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından başkalarını uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 12 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

    Adana'da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon VİDEO

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

    Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.

    Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak ve evlerin girişlerinde önlem aldı.

    Adana da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon #1

    YAKALANAN BAZI ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon #2

    Adana da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon #3

    Adana da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon #4

    Adana da uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon #5

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