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Adana'da uyuşturucuyla yakalanınca satıcı olduğunu inkar etti

Adana'da uyuşturucuyla yakalanınca satıcı olduğunu inkar etti

Uyuşturucu sattığı belirlenen Suriyeli'nin evine yapılan aramada 228 hap ve 587 gram esrar ele geçirildi. Satıcı olduğunu inkar eden Suriyeli, ucuza bulunca toptan aldığını iddia etti.