- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da uyuşturucuyla yakalanınca satıcı olduğunu inkar etti
Adana'da uyuşturucuyla yakalanınca satıcı olduğunu inkar etti
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 10:22
- Güncelleme : 14.04.2022 - 10:58
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı.
Yüzlerce hap, yarım kilo esrar bulundu
Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.
"Ucuz olduğu için toplu aldım"
Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.
Tutuklu
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.