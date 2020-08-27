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    Adana'da uyuyan kadını taciz ederek telefonunu çalan hırsız yakalandı

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
    • DHA
    • 27.08.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 08:41
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    Adana'da uyuyan kadını taciz ederek telefonunu çalan hırsız yakalandı

    İzmir-Şırnak seferini yapan bir yolcu otobüsü, indir-birdir yapmak için Adana Merkez Otogarı'na giriş yaptı.

    Araç durduğunda cep telefonunun çalındığı fark eden bir kadın yolcu, durumu şoföre söyledi.

    OTOBÜSÜN KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

    Otobüsün kapılarını kapatan şoför, polise ihbarda bulundu. Otogara gelen polis ekibi, otobüste ve yolcular üzerinde arama yaptı. Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kadının arka koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen erkek yolcunun, kadının cep telefonunu çalıp, kadını da taciz etiğini belirledi.

    Adana da uyuyan kadını taciz ederek telefonunu çalan hırsız yakalandı #1

    ALKOLLÜ OLDUĞUNU SAVUNDU

    Hırsızlık ve taciz şüphelisi gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

    Adana da uyuyan kadını taciz ederek telefonunu çalan hırsız yakalandı #2

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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