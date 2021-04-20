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    Adana'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü

    Adana'da ailesiyle misafirliğe gittikleri evde oyun oynarken üzerine televizyon ünitesi düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Muhammed Muhammed, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 12:06
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    Adana'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü

    Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yakınlarını ziyarete giden Suriye uyruklu Ömer ve Yasemin Muhammed çiftinin oğulları Muhammed, başka bir odada oynarken üzerine televizyon ünitesi devrildi.

    Gürültüyü duyup odaya koşan çifti, çocuklarını televizyon ünitesinin altından çıkardı.

    KURTARILAMADI

    Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı minik Muhammed, Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

    Ancak Muhammed Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Adana da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü #1

    ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunun cansız bedenini elleriyle otomobile koyan Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi.

    Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren otomobilin arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi.

    Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.

    Adana'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü VİDEO

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