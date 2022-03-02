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- Adana'da vahşet: Eşine şişle bıçakla saldırdı
Adana'da vahşet: Eşine şişle bıçakla saldırdı
Yüreğir ilçesinde 22 yaşındaki genç kadın eşi tarafından şişlendi. Ardından da bıçak darbesi yiyen kadın ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
- DHA
- 02.03.2022 - 10:25
Adana'nın Yüreğir ilçesinde eşini öldürmek isteyen adamın yöntemi kan dondurdu.
22 yaşındaki Şeyma Torun, adı bilinmeyen eşi tarafından vahşice darbedildi.
Hızını alamayan adam eşini darbettikten sonra şişleyip bıçakladı.
KANLAR İÇİNDE KOMŞUSUNA KAÇTI
Ağır yaralı halde kaçmaya çalışan Torun, komşularına sığınarak yardım istedi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Torun'u ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
VAHŞİCE SALDIRIYA UĞRADI, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Tedaviye alınan Şeyma Torun'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan eşin yakalanması için çalışma başlattı.