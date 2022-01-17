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    Adana'da valizinden 14 kilo esrar çıktı, 'haberim yok' dedi

    Yolcu otobüsünde yapılan aramada 39 yaşındaki kadının valizinden, 14 kilo 228 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan kadın, uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:32
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    Adana'da valizinden 14 kilo esrar çıktı, 'haberim yok' dedi

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

    Kent girişteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde, narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı.

    ‘HABERİM YOK’

    ‘Aşil’, otobüsün bagajındaki valize tepki verdi. İçi açılan valizde, 7 paket içinde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Dilek P. (39) ifadesinde, seyahat ettiğini ve uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.

    Adana da valizinden 14 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi #1

    TUTUKLANDI

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da valizinden 14 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi #2

    Adana da valizinden 14 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi #3

    Adana da valizinden 14 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi #4

    Adana da valizinden 14 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi #5

    Adana da valizinden 14 kilo esrar çıktı, haberim yok dedi #6


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