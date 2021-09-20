Adana'da vatandaşları kredi çektirerek dolandıran çiftin tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Yerel bir radyoda sunucu olarak çalışan şahsın, telefonda konuşurken sesini değiştirerek insanları dolandırdığı belirlendi. Eşi ile birlikte 24 ilde 34 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Adana’da yaşayan bir vatandaş, internette gördüğü piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan cep telefonunun, internette 3 bin TL’ye satıldığını gördü. Telefonu satın almak için E.D. adına açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi.

Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, "İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL" diyerek bir miktar daha para göndermesini talep etti.

ADINA KREDİ ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Dolandırıldığını anlamayan vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yattı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder." dedi.

Bunun üzerine mağdur şahıs, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.

ŞÜPHELİNİN HEMŞİRE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mesajın ardından dolandırıldığını fark eden mağdur, Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.’nin Kahramanmaraş’ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi.

Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla Cingiz, eşi Habibe Cingiz ile kayınbiraderleri Latif Trabzonlu ve Hicret Trabzonlu olduğunu belirledi.

PARALARIN BİR KISMINI KARDEŞLERİNE GÖNDERDİ

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe Cingiz’in hesabında 3 milyon TL’lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe Cingiz’in, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret Trabzonlu’ya gönderdiği, bir kısmını da ATM'den QR kodla çektiği belirtildi.

Polis, konumlarını tespit ettiği şüphelileri, yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Evlerdeki aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kartla 8 bin 480 TL ele geçirildi, Habibe Cingiz’in içerisinde 1,3 milyon TL bulunan hesabına da bloke kondu.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı çift ve kayınbiraderleri Latif Trabzonlu ile Hicret Trabzonlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.









