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    Adana'da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı

    Kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.’nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 16:23
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    Adana'da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı

    Dün öğle saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde nikah salonundan çıkan Durdane ile Turgut K. çifti, süslenmiş otomobilleriyle kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi para istedi.

    Turgut K., gence 20 TL para verip, yeşil ışığın yanmasıyla aracını hareket ettirdi.

    Aldığı parayı beğenmeyen genç, otomobilin kaputuna oturdu.

    1 KİLOMETRE BOYUNCA KAPUTTA GİTTİ

    Hareket halindeki otomobilin üzerinde yaklaşık 1 kilometre yolculuk yapan genç, Turgut K.’nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı. O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Adana da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı #1

    Adana da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı #2

    Adana da verilen parayı beğenmeyince gelin arabasının üstüne yattı #3


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