Veteriner Hekim Osman Teker, köpeğine karma aşı yaptırmak için kliniğine gelen A.Y. tarafından, aşı fiyatı nedeniyle cop ve kaynar su ile saldırıya uğradığını iddia etti.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Osman Teker'e (35) ait veteriner kliniğinde 7 Ocak’ta akşam saatlerinde, iddiaya göre terrier cinsi köpeğinin karma aşısını yaptırmak için kliniğe gelen A.Y. (44), 200 lira ücret istendiği için sinirlendi.

Veteriner Hekim Osman Teker ile tartışan A.Y. yumruk, cop ve içi sıcak su dolu ısıtıcıyla hekimi darbetti.

Daha sonra kliniğin camlarını kıran A.Y., içerideki malzemeleri yere saçıp klinikten ayrıldı.

Olay anı, Teker'in çalışanının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Teker, klinik çalışanları tarafından hastaneye götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Teker, adliyeye giderek A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Veteriner Hekim Teker, A.Y.'nin daha önce de köpeğine aşı yaptırmak için kliniğe geldiğini fakat bu gelişinde fiyatın arttığını duyunca öfkeden kendini kaybettiğini, durumu izah etmesine rağmen şiddetle karşılık aldığını söyledi.

Adana’da, veteriner hekime cop ve kaynar suyla saldırı ViDEO

“ISITICIDAKİ SUYLA BİRLİKTE KAFAMA VURDU”

A.Y.'nin iş yerini baştan aşağıya dağıtıp kendisine de öldüresiye saldırdığını vurgulayan Teker, şu ifadeleri kullandı:

“Başka yerlerde daha ucuz aşı olduğunu belirterek bağırdı. Etrafta ne var ne yok yerlere döktü. Yumruklarıyla camları kırdı. Aracına koştu ve copla geri döndü. Onunla bana vurmaya başladı. Kafamda bir yara var. Isıtıcıdaki suyla birlikte kafama vurdu. Bu şiddet olayını kınıyorum. Mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz ama maalesef başımıza bunlar geliyor.”