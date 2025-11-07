Abone ol: Google News

Adana'da virajı alamayan otomobil takla attı

Adana'da virajı alamayan otomobilin şarampole düşüp taklalar attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 02:33
  • Adana'da bir otomobil virajı alamayarak şarampole düşüp takla attı.
  • Sürücü kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, şarampole düştükten sonra taklalar attı.

Otomobil sürücüsü kazada yaralandı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

