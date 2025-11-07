Adana'da virajı alamayan otomobil takla attı

- Adana'da bir otomobil virajı alamayarak şarampole düşüp takla attı.
- Sürücü kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, şarampole düştükten sonra taklalar attı.
Otomobil sürücüsü kazada yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.