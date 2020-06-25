Adana'da, vurgunla suçlanan kuyumculardan biri tutuklandı

Kendisine emanet edilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki para ve altın ile ortadan kaybolan 3 şahıstan biri, polise teslim oldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Mahallesi’ndeki üç kuyumcu; esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin yatırım vaadiyle kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon TL değerinde para ve altın ile kayıplara karışmıştı.

3 gündür paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan 50 kişi ise olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLDU

Şikayet üzerine savcılık tarafından, kimlikleri belirlenen Zülküf O., Zülfikar O. ve Serdar A.'nın yakalanması için gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden Zülküf O., hakkında yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince dün Adana'da polise giderek teslim oldu.

"BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Diyarbakır'a getirilen Zülküf O., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan kuyumcu Zülküf O.'nun ifadesinde, "Ben kimseyi dolandırmadım. Ticaret yapıyorduk. İşlerimiz ters gitti. Hesapları tutan ve bizi bu hale getiren ağabeyim Zülfikar'dır. Yıllardır Diyarbakır'da kuyumcu esnafıyız. Bizi herkes tanır. Ben bu kadar yüklü meblağda bir dolandırıcılık suçunu işlemiş olsaydım, gidip polise teslim olmazdım." dediği öğrenildi.

Kuyumcu, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

TUTUKLANDI

Zülküf O., dolandırıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olan 7 mağdura karşı 7 kez nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Zülküf O.'nun ağabeyi Zülfikar ile ortakları Serdar A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.