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    Adana'da yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu

    Domuz avına çıkan 5 arkadaştan Yahya Ersoy, domuza ateş eden arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 12:09
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 12:09
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    Adana'da yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan S.G.’nin bahçesine sürekli giren yaban domuzlardan kurtulmak isteyen köy sakinleri, hayvanları avlamak üzere akşam bir araya geldi.

    Gece domuzların geldiğini fark eden Yahya Ersoy ve arkadaşları H.G., B.G., A.G., E.B. harekete geçti.

    DOMUZU VURMAK İSTERKEN ARKADAŞINI VURDU

    Yahya Ersoy'un domuza bir el ateş etmesinin ardından arkadaşı H.G. de tüfeğini ateşledi. H.G.’nin silahından çıkan saçmalar, domuz yerine birlikte avlanmaya gittiği Yahya Ersoy’a denk geldi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaşanan olayın üzerine ise Ersoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Olayda hayatını kaybeden Yahya Ersoy'un, Saimbeyli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

    Adana da yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu #1

    Adana da yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu #2

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