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    Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı

    Zanlının Türkiye'ye girmesine yardım ettiği ileri sürülen şüpheli de cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 31.10.2020 - 10:32
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 11:10
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    Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu H.K'yi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

    Polis, H.K. ve saklanmasına yardım eden İ.K'nin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adresine özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

    Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, evde dijital materyaller ele geçirildi.

    Adana da yakalanan terör örgütü DEAŞ ın sözde komutanı tutuklandı #1

    SURİYE'DE ÇEKİLMİŞ SİLAHLI FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

    Dijital materyallerde yapılan incelemede, H.K'nin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde tabanca ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

    Polis, sadece sözde üst düzey komutanların tabanca taşıyabildiği terör örgütü DEAŞ'ta, H.K'nin de bu şekilde çekilmiş görsellerinin ele geçirilmesiyle soruşturmayı genişletti.

    Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı VİDEO



    Ekipler, 2014'te silah ve bomba eğitimi aldığı belirlenen H.K'nin, Suriye'nin Deyrizor bölgesinin sözde komutanı olduğunu, yabancı militanların konaklama, maaş, silah ve patlayıcı eğitimlerinden sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

    Adana da yakalanan terör örgütü DEAŞ ın sözde komutanı tutuklandı #2

    AİLESİYLE BİR KÖYDE SAKLANIYORDU

    H.K'nin emniyetteki ifadesinde ise Deyrizor'u bir başka terör örgütü YPG/PKK'nın ele geçirmesinin ardından ailesiyle bir köyde saklandığını, yaklaşık bir ay önce de eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelerek tarım işçiliği yapmaya başladığını iddia ettiği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. ve İ.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana da yakalanan terör örgütü DEAŞ ın sözde komutanı tutuklandı #3

    Adana da yakalanan terör örgütü DEAŞ ın sözde komutanı tutuklandı #4

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