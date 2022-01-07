Adana’da yakalanan yankesicilerin, ‘hamilelik’ oyunu

Pazardaki vatandaşlardan 5 cep telefonu ve 1.100 lira para çalan kadınlar, polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan kadınlardan birinin, tutuklanmamak için hamile kaldığı ortaya çıktı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki semt pazarında, sürekli yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaşanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, pazara gelip alışveriş yapan vatandaş ve pazarcı kılığına girerek yankesicilik yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis yaptığı çalışmada, daha önce yankesicilikten 36 kaydı bulunan Aynur Gerçek (20) ile yine yankesicilikten 16 kaydı bulunan eltisi Ayşenur Gerçek’in (21) pazarda olduğunu fark etti.

Polis bir süre kadınları takip ettikten sonra iki zanlının birbirini perdeleyerek ya da vatandaşlara çarparak cep telefonları ile paralarını çaldığını belirledi. 2 kadın, pazarda suçüstü yakalandı.

ÜZERLERİNDEN 5 CEP TELEFONU ÇIKTI

Şüphelilerin üzerinden, 8 kadının çantasından alınan toplam 5 cep telefonu ile 1.100 lira para çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

2 AYLIK HAMİLEYKEN ŞARTLI TAHLİYEYLE ÇIKTI

Şüphelilerden Aynur Gerçek’in 2020’de yankesicilik yaparken yakalandığı, o dönem 2 aylık hamile olduğu için cezaevinden şartlı olarak tahliye edildiği belirlendi.

YAKALANDIKÇA HAMİLE KALDILAR

Yankesicilik suçundan 36 kaydı olduğu saptanan Aynur Gerçek’in, 5 aylık hamile olduğunu söylediği, ancak yapılan kontrolde hamile olmadığı belirlendi. Zanlı kadınların yakalanınca tutuklanmamak için sürekli hamile kaldıkları da belirlendi.

“YANKESİCİLİK YAPMADIK DİLENMEK İÇİN ADANA’YA GELDİK”

Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek’in, yankesicilik yapmak için Mersin’den Adana’ya geldikleri tespit edildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Aynur Gerçek’in, “Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana’ya geldik.” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur ile Ayşegül Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANUN NE DİYOR

Hamile ve bebekli kadınlar için düzenlenen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun, 16/4 maddesine göre, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 5275 sayılı Kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm “tutuklular” hakkında da uygulanır."