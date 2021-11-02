Adana’da yalnız yaşayan adamın öldüğü, koku sokağa taşınca fark edildi

Seyhan ilçesinde 15 gün boyunca işe gitmeyen ve ulaşılamayan Ömer Fehmi Karaçor, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Karaçor'un, en az 2 iki hafta önce öldüğü belirlendi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 69176 Sokak'taki tek katlı evde yalnız yaşayan ve lokantalarda çalışan ve iki çocuk babası olan Ömer Fehmi Karaçor (50), 15 gün boyunca işe gitmedi.

Yıllar önce eşinden ayrılıp yalnız bir yaşam sürmeye başlayan Karaçor’un arkadaşları, telefonlara da yanıt alamadı.

Bugün komşusu Günay Erenkara, Karaçor’un evinin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark etti.

Erkenkara, durumdan şüphelenip polise haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Karaçor’un cansız bedeni ile karşılaştı.

CESET ÜZERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Karaçor’un ölümünün üzerinden en az iki hafta geçtiğini, vücudunda çürümeler olduğunu belirledi.

Bu arada, polis evde inceleme ve ceset üzerinde inceleme başlattı.

VÜCUDUNDA DIŞ MÜDAHALEYE RASTLANMADI

İlk yapılan incelemede, Karaçor’un vücudunda dış müdahaleye rastlanmadı.

Karaçor’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erenkara ise Karaçor’un yalnız yaşadığını, koku sokağa taşınca öldüğünü fark ettiklerini söyledi.