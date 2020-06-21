Adana'da yan bakma kavgası: 1 ölü

Cezaevinden tahliye olan 39 yaşındaki şahıs, kendisine yan baktığı iddiasıyla tartıştığı Erkan Düşkün’ü tabancayla vurdu.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde, cezaevinden tahliye olan K.Ş. ile yolda yürüyen Erkan Düşkün arasında 'yan bakma' tartışması çıktı.

K.Ş.'nin Erkan Düşkün'e “Neden yan bakıyorsun?” diye bağırmasıyla tartışma, kavgaya dönüşerek bir süre sonra sonlandı.

GERİ DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

K.Ş., kavganın ardından olay yerinden ayrıldı ancak bir süre sonra traktörüyle tekrar gelerek, Düşkün’ün önünü kesti.

Araçtan inen K.Ş., çıkardığı tabancayla Düşkün’e defalarca ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Düşkün, yere yığıldı. K.Ş. ise olay yerinden kaçtı.

YARALI ADAM KURTULAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı Düşkün, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düşkün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ARANIYOR

Buradaki işlemlerinin ardından Erkan Düşkün'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak, götürüldüğü Avcılar Mezarlığı’nda toprağa verilirken, jandarma kaçan K.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.