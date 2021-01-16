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    Adana'da yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu

    Seyhan ilçesinde elektrik kontağından kaynaklı bir metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra içeride yanmış erkek cesedi buldu.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 05:17
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 05:28
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    Adana'da yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde bulunan metruk binada meydana gelen olayda, Adana Adliyesi karşısında bulunan metruk binanın yandığını gören görevli polisler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri içeride yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

    Adana'da yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu İZLE


    YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

    İtfaiye erleri çalışma sırasında metruk bina içerisinde yanmış erkek cesedi buldu.

    Olay yeri inceleme polisleri, yangın bölgesinde çalışma yaptıktan sonra yanmış halde bulunan kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bina içerisinde bulunan yanmış erkek cesedinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği öğrenildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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