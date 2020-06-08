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    Adana'da yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı

    Çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye aracı, lastiğinin patlaması üzerine şerit değiştirerek bir araca çarptı. Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.
    • İHA
    • 08.06.2020 - 08:38
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    Adana'da yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı

    Çöp yangınına giden Muhammet Kuşdemir yönetimindeki 01 DHJ 93 plakalı itfaiye aracı, Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

    İtfaiye aracı daha sonra Mahmut Yılmaz idaresindeki 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarparak, devrildi.

    3 İTFAİYE ERİ YARALANDI

    Hafif ticari araçta yaralanan kimse olmazken, devrilen itfaiye aracının sürücüsü Kuşdemir ile itfaiye erleri Duran Akış ve Salih Yağmez hafif şekilde yaralandı.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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