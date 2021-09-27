Adana'da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı

Adana'da bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Muhammet Mustafa K.'yı, mahalle bekçileri kurtardı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı.

Muhammet Mustafa K.'nın yaşadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın yerine gelen mahalle bekçileri, alevlerin yükseldiği kata çıktıklarında evde yaşayan Muhammet Mustafa K.'nın içeride olduğunu fark etti.

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ALEVLERİN ARASINDAN BEKÇİLER KURTARDI

Muhammet Mustafa K., mahalle bekçileri tarafından alevlerin arasından kurtarılırken, bölgeye gelen itfaiye ekibi de yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Apartman ve çevresinde korkuya neden olan yangından dolayı vatandaşlar sokağa döküldü. Sokakta toplanan kalabalık meraklı gözlerle ekiplerin söndürme çalışmasını izledi.

Sağlık ekibinin ayakta tedavi ettiği Muhammet Mustafa K.'nın yangındaki isten dolayı yüzü ve kollarının kapkara olduğu görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürürken yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.