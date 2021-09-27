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    Adana'da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı

    Adana'da bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Muhammet Mustafa K.'yı, mahalle bekçileri kurtardı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 00:41
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    Adana'da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı.

    Muhammet Mustafa K.'nın yaşadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Yangın yerine gelen mahalle bekçileri, alevlerin yükseldiği kata çıktıklarında evde yaşayan Muhammet Mustafa K.'nın içeride olduğunu fark etti.

    Adana'da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı VİDEO

    ALEVLERİN ARASINDAN BEKÇİLER KURTARDI

    Muhammet Mustafa K., mahalle bekçileri tarafından alevlerin arasından kurtarılırken, bölgeye gelen itfaiye ekibi de yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

    Adana da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı #1

    VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Apartman ve çevresinde korkuya neden olan yangından dolayı vatandaşlar sokağa döküldü. Sokakta toplanan kalabalık meraklı gözlerle ekiplerin söndürme çalışmasını izledi.

    Sağlık ekibinin ayakta tedavi ettiği Muhammet Mustafa K.'nın yangındaki isten dolayı yüzü ve kollarının kapkara olduğu görüldü.

    Adana da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı #2

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürürken yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

    Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı #3

    Adana da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı #4

    Adana da yangında mahsur kalan şahsı bekçiler kurtardı #5

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