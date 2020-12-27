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    Adana'da yankesici kadın suçüstü yakalandı

    Adana'da semt pazarında yankesicilik yöntemiyle 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 27.12.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 10:39
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    Adana'da yankesici kadın suçüstü yakalandı

    Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı semt pazarlarında devriye görevinde bulundu.

    Ekip, yankesicilikten çok sayıda suç kaldı bulunan Suriye uyruklu 70 yaşındaki Revda Salih M'yi pazarda takibe aldı.

    100 LİRA ÇALARKEN YAKALANDI

    Revda Salih M, pazarda alışveriş yapan Bellur A'nın çantasından 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliden ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

    Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlı, emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adana Suriyeli yankesici

    Adana Suriyeli yankesici

    Adana Suriyeli yankesici

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