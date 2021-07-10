ATM’den para çeken 77 yaşındaki Ali Meclis’in cebinden para çalan şahısların yankesicilik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden biri, saçındaki beyazlıktan yola çıkılarak yakalandı.

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesinde, Ali Meclis (77) isimli şahıs 7 Mayıs tarihinde Yenibaraj Mahallesi’ndeki bir ATM’den maaşını çekti.

Meclis, evine dönerken arkasından yaklaşan iki kişi tarafından durduruldu.

Kimliği belirsiz kişilerden biri, Meclis’in pantolonunu tutup sallamasının ardından koşarak uzaklaştı.

Meclis ceplerini kontrol ettiğinde bin 100 liranın 200 lirasının eksik olduğunu fark etti. Yaşanan yankesicilik anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Meclis olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerden birinin saçının üst kısmının beyaz olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli profillerini araştıran polis, yankesicinin benzer suçlardan kaydı bulunan Vedat Kaya (27) olduğunu belirledi.

Kaya, Belediyeevleri Mahallesi’nde bir adrese yapılan baskınla gözaltına alındı.

Adana’da yankesiciyi saçındaki beyazlık ele verdi VİDEO



SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kaya, emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.