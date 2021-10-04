Adana'da yapılan operasyonda iki torbacı yakalandı: İyilik olsun diye veriyoruz

Adana'da yapılan operasyonda iki torbacı yakalandı: İyilik olsun diye veriyoruz

Ekipler iki evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan şahıslar, alınan ifadelerinin ardından tutuklandı.

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Fiziki takibe alınan şüpheli S.G.'nin evinin önüne gelen alıcılara uyuşturucu madde sarkıttığı görülürken, bir diğer şüpheli S.T.'nin ise evinde satış yaptığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Bulundukları adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, torbacı olarak tabir edilen şahıslar gözaltına alındı. İfadelerinde, içici olduklarını ve eve gelenlere de 'iyilik olsun' diye verdiklerini, satış yapmadıklarını öne sürdüler.

Evde yapılan aramalarda 3 gram eroin, 15 gram metamfetamin ve 160 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Polis, alıcıların kimliğini de belirleyerek gözaltına aldı. Bağımlılar, 2 şüpheliden uyuşturucu aldıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ile S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









