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    Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar

    Silahlı yaralama olayı ihbarı üzerine bölgeye giden Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, Özkan Ö. yönetimindeki araçla çarpıştı. Müdahale sırasında vatandaşlar kartonlarla gölge yaptı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 16:55
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    Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar

    Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde 1 kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli ekipleri harekete geçirdi.

    Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli Yunus polisleri de sevk edildi.

    Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, motosikletle Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda Özkan Ö. yönetimindeki otomobile çarptı.

    MOTOSİKLET DEVRİLDİ

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

    Karınsız ile Adıgüzel kazayı yaralı olarak atlattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaparken, çevredeki vatandaşlar polisleri güneşten korumak için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu.

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    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Yaralı polisler ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Otomobil sürücüsü Özkan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar VİDEO

    Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar #2

    Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar #3

    Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar #4

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