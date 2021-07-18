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- Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar
Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar
- DHA
- 18.07.2021 - 16:55
Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde 1 kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçan şüpheli ekipleri harekete geçirdi.
Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli Yunus polisleri de sevk edildi.
Yunus polisleri Alihan Karınsız ile Nihat Adıgüzel, motosikletle Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda Özkan Ö. yönetimindeki otomobile çarptı.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.
Karınsız ile Adıgüzel kazayı yaralı olarak atlattı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaparken, çevredeki vatandaşlar polisleri güneşten korumak için kartonlarla gölgelik alan oluşturdu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı polisler ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Özkan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Adana’da yaralanan polislere kartonlarla gölge yaptılar VİDEO