Petrol
119.58
1.68%
Euro
17.6485
-0.10%
Dolar
16.4202
0.24%
Altın
978.61
0.12%
Borsa
2549
0.86%
Bitcoin
519.891
3.89%
BTXN Coin
12.29
-1.83%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı

    Motosikletiyle seyir halindeyken kendisine çarpıp kaçan otomobili kovalayan sürücü, saniye saniye görüntülendi. Hafif yaralanan sürücü, “İnsanlık adına durması gerekirdi” dedi.
    • 31.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde motosikletiyle seyir halinde olan Şahin Can Ural, bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek hafif yaralandı.

    Motosikletinde de maddi hasar oluşan Ural, otomobilin durmasını bekledi ancak araç sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı.

    Yaralı halde otomobili kovaladı

    Bunun üzerine Ural, yaralı halde otomobilin arkasından koştu ancak yakalayamadı.

    Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı VİDEO

    Tedavi gördü

    İHA’nın haberine göre Ural, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı #1

    “İnsanlık adına durması gerekirdi”

    Sürücüden şikayetçi olduğunu belirten Ural, “Tam dönecekken bana vurup kaçtı. Ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Ben daha ağır da yaralanabilirdim. İnsanlık adına durması gerekirdi. Maddi hasar o kadar önemli değil. Vurup kaçmasına bir anlam veremedim. Ben bu sürücüden şikayetçiyim.” dedi.

    Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı #2

    Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Greyder 30 Mayıs
    Advertorial

    Greyder 30 Mayıs

    Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı: Hastayı kaybettik, ölüm saati...
    Medya

    Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı: Hastayı kaybettik, ölüm saati...

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir