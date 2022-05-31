Motosikletiyle seyir halindeyken kendisine çarpıp kaçan otomobili kovalayan sürücü, saniye saniye görüntülendi. Hafif yaralanan sürücü, “İnsanlık adına durması gerekirdi” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde motosikletiyle seyir halinde olan Şahin Can Ural, bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek hafif yaralandı.

Motosikletinde de maddi hasar oluşan Ural, otomobilin durmasını bekledi ancak araç sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı.

Yaralı halde otomobili kovaladı

Bunun üzerine Ural, yaralı halde otomobilin arkasından koştu ancak yakalayamadı.

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana’da yaralı halde otomobili kovaladı VİDEO



Tedavi gördü

İHA’nın haberine göre Ural, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu oldu.

“İnsanlık adına durması gerekirdi”

Sürücüden şikayetçi olduğunu belirten Ural, “Tam dönecekken bana vurup kaçtı. Ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Ben daha ağır da yaralanabilirdim. İnsanlık adına durması gerekirdi. Maddi hasar o kadar önemli değil. Vurup kaçmasına bir anlam veremedim. Ben bu sürücüden şikayetçiyim.” dedi.