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- Adana'da yardım kolilerini taşıyan kamyonet çalındı
Adana'da yardım kolilerini taşıyan kamyonet çalındı
İhtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerini taşıyan Yüreğir Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonet terk edilmiş halde bulunurken, içinin boş olduğu belirtildi.
- AA
- 30.06.2020 - 16:36
Ahmet Balkan'ın kullandığı Adana Yüreğir Belediyesi'ne ait 01 BDA 97 plakalı kamyonetin, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park edildikten sonra çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yerini GPS ile belirledikleri kamyoneti Asri Mezarlık karşısında terk edilmiş halde buldu.
YARDIM KOLİLERİ ÇALINDI
Kapıları açık bırakılan araçtan, 17 yardım kolisinin çalındığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.,