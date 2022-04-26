Adana'da yasa dışı av denetimi; 3 balıkçıya 65 bin 974 TL ceza

Yasa dışı su ürünleri avlanmaya yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, misina ağı ile avlandığı belirlenen 3 balıkçıya toplamda 65 bin 974 TL para cezası kesti.

Adana Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, bölgeye yönelen ekipler, şüpheli balıkçıları tespit etti.

Toplam 65 bin 974 lira ceza

Misina ağı ile su ürünleri avladığı tespit edilen 3 balıkçıya 6 bin 534 lira, ışıkla avcılık belgesi düzenlenmemiş gemide ışıkla avcılığa ilişkin teçhizat bulunduran 3 balıkçıya 59 bin 440 lira olmak üzere toplam 65 bin 974 lira para cezası uygulandı.