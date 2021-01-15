70 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir şebekenin yasa dışı bahis oynattığı bilgisine ulaşan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler, çok sayıda şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından polis ekipleri, 70 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden destek ile birlikte 600 polisin katıldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait bilgisayar ve elektronik dokümanlara el konuldu.

18 MİLYON LİRAYA BLOKE

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettiği düşünülen 220 farklı banka hesabındaki 18 milyon liraya el konulduğu, hesapların ise bloke edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı ViDEO















