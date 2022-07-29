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Adana'da yasak bölgeden denize giren genç boğuldu
Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için yasak bölgede denize giren Muhammet K. (16), boğuldu.
- 29.07.2022 - 18:09
Saat 15.00 sıralarında Adana'nın Karataş ilçesi Ormanaltı mevkisinde meydana gelen olayda, ilçede yasak bölgeden denize giren Muhammet K. ve yanındaki 2 arkadaşı suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Cansız bedenine ulaşıldı
Ekipler, 2 kişiyi sudan çıkarırken, Muhammet K. gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmayla yaklaşık 20 dakika sonra Muhammet K.'nin cesedine ulaşıldı.
DHA'nın haberine göre, sudan çıkarılan Muhammet K.'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.