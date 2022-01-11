Adana'da yasaklı ırk 70 köpek, barınağa yerleştirildi

2021'de sokağa terk edilen yasaklı ırkların peşine düşen ekipleri, 70 köpeği sokaktan toplayıp barınağa yerleştirdi.

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarları değerlendirdi.

Ekipler, sahipleri tarafından 2021 yılında terk edilen "yasaklı ırk" grubundaki köpeklerin peşine düştü.

PİTBULL TERRİER, DOGO ARGENTİNO VE AMERİCAN BULLY CİNSLERİ SOKAKTAN TOPLANDI

Ekipler, bu gruptaki Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino ve American Bully cinsi 70 köpeği sokaklardan topladı.

BARINAĞA YERLEŞTİRİLDİLER

Köpekler, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına yerleştirilerek korumaya alındı.