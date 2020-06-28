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    Adana'da yaşlı adam dolandırıcı çıktı

    Fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak ilaç parası isteyen yaşlı adam, görenleri adeta şoke etti.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 09:40
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    Adana'da yaşlı adam dolandırıcı çıktı #1

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan 65 yaşındaki Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırıma yatmaya başladı.

    "HASTANEYE GÖTÜRELİM"

    Ahmet Ç.'nin yanına giden DHA ekibi, "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim." diyerek yardım etmek istediklerini bildirdi.

    Muhabirlerden ilaç parası isteyen Ahmet Ç., yardım teklifini reddetti.

    Adana'da yaşlı adam dolandırıcı çıktı #2

    GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI

    Muhabirlerin Ahmet Ç.'nin etrafından ayrılmasının ardından dolandırıcı bisikletiyle ilerledikten sonra 100 metre ileride yine fenalaşma numarası yaptı. Çevredeki 2 genç, Ahmet Ç.'nin fenalaştığını düşünerek otomobillerini durdurup yanına koştu. Ahmet Ç.'yi yerden kaldıran vatandaşlar, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını muhabirlerden öğrenince tepki gösterdi.

    Görüntülendiğini fark eden Ahmet Ç. ise hızlıca bisikletine binerek olay yerinden kaçtı.

    Adana'da yaşlı adam dolandırıcı çıktı #3

    İLK KEZ BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞTILAR

    Hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Biz aracımızla yolda giderken aniden bisikletin üzerinden düştü. Hemen yardıma koştuk, bize aç olduğunu, eczaneden 33 liralık ilaç alması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik, parayı verecektik." ifadelerinde bulundu.

    Adana'da yaşlı adam dolandırıcı çıktı #4

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