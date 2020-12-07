Camiden döndüğünde evinin yandığını gören vatandaş, "Canımıza bir şey olmadı, buna da şükür" dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Ömer Seçkin, sabah erkenden kalkıp sobayı yaktıktan sonra sabah namazı için camiye gitti.

EVİNİN YANDIĞINI GÖRDÜ

Yaşlı adam, geri döndüğünde ise evinin yandığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Elektriğin kesilmesinin ardından yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adana'da yaşlı adam evinin yanışını çaresizce izledi ViDEO

"CANIMIZA BİR ŞEY OLMADI, BUNA DA ŞÜKÜR"

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangını izleyen vatandaşlar da maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Evi yanan Ömer Seçkin, itfaiyenin söndürme çalışmalarını çaresizce izledi. Seçkin, "Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok. Canımıza bir şey olmadı ya buna da şükür." dedi.