Adana’nın Seyhan ilçesinde 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında minibüste yolculuk yapan 82 yaşındaki Mustafa D., bir durakta indi.
Yaşlı adam, indikten sonra içinde 270 TL ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının cebinde olmadığını fark etti.
Hırsız kamerada
Mustafa D.'nin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, yolculardan Ömer K.'nin, inmek için ayağa kalkan Mustafa D.'nin cebinden cüzdanını aldığı belirlendi.
'Cüzdan boştu'
53 yaşındaki şüpheli Ömer K., adresine yapılan baskında yakalandı.
Emniyete götürülen Ömer K., ifadesinde cüzdanın boş olduğunu öne sürdü.