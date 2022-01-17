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    Adana'da yaşlı adamın telefonunu çalan şahıs yakalandı

    Yankesicilik yöntemiyle yaşlı adamın telefonunu sokak ortasında çalan şahıs, kameradan tespit edildi. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:28
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    Adana'da yaşlı adamın telefonunu çalan şahıs yakalandı

    9 Ocak saat 13.30 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi’nde sokakta yürüyen 73 yaşındaki Mahmut Özgün’ün arkasından yaklaşan bir kişi, yaşlı adama çarptı.

    Şahıs, yankesicilik yöntemiyle yaşlı adamın cebindeki telefonu aldı.

    Yankesici olay yerinden uzaklaşırken Özgün,bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti.

    Özgün’ün şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    60'YA YAKIN SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 60’a yakın da suç kaydı bulunan şüphelinin 60’a yakın suç kaydı bulunan Alpay Simi (35) olduğunu tespit etti.

    Adana da yaşlı adamın telefonunu çalan şahıs yakalandı #1

    "BEN OLAY GÜNÜ HİÇ EVDEN ÇIKMADIM"

    Adresi belirlenen Simi, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Simi’nin ifadesinde, "Ben, olay günü evdeydim. Hiç dışarıya çıkmadım. Görüntüdeki kişi ben değilim, kim olduğunu da bilmiyorum." dediği öğrenildi.

    Öte yandan polis, 1 Ocak’ta dolmuşa bindiği sırada cep telefonunun çalındığını öne süren Kadir Kıllıoğlu’nun (31) şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

    Adana da yaşlı adamın telefonunu çalan şahıs yakalandı #2

    TUTUKLANDILAR

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yankesicinin Lokman Polat (44) olduğunu tespit etti. Şüpheli Polat, adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpay Simi ile Lokman Polat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana'da yaşlı adamın telefonunu çalan şahıs yakalandı VİDEO



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