Adana'da yaşlı çifti dolandıran zanlı suçüstü yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan şahıs, yaşlı çiftin 58 bin 185 lirasını alırken yakayı ele verdi.

Adana'da dolandırıcılık olayı son anda engellendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde yaşayan Hasan (74) ve Hatice Ç. (71) çiftine telefonla ulaşan kişi, kendisini "komiser Murat" olarak tanıttı.

SAHTE POLİSTEN KİMLİK YALANI

Zanlı, 22 kişilik terörist grup yakaladıklarını ve birinin üzerinde Hasan Ç. adına kimlik çıktığını, bu durumdan kurtulmak için para vermeleri gerektiğini, daha sonra paralarının iade edileceğini söyledi.

58 BİN 185 LİRAYI HAZIRLADILAR

Bunun üzerine çift, hazırladıkları 58 bin 185 lirayla evlerinde beklemeye başladı.Bu arada, çifte telefonla ulaşamayan çocukları ise polisi arayarak yardım istedi.

PARALARI ALIRKEN YAKALANDI

Çiftin telefonunun sürekli meşgul olması üzerine dolandırılmaya çalışıldıklarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adrese sevk edildi.

Hatice Ç'nin, içinde 58 bin 185 olan poşeti dolandırıcılık şüphelisine verdiği sırada ekipler adrese ulaştı. Polisi görüp kaçan Abdullatif S. (33), kovalamaca sonucu paralarla yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Para, aileye teslim edildi.