Adana'da yaşlı kadını öldüren iki sanığa önce müebbet sonra tahliye

72 yaşındaki kadını boğazını keserek öldüren ve tutuklu bulundukları 2 yılın ardından hakim karşısına çıkan 2 sanık; iyi hal indirimiyle önce müebbet aldı, sonra tahliye edildi.

Adana Ceyhan'da İsmail Yetik ve Vural Yetik, 17 Ekim 2017'de hırsızlık için evine girdikleri Kudret Yeter'i (72) boğazını keserek öldürdü.

Şüpheliler 1 yıllık firarın ardından yakalandı ve cezaevine kondu. 2 yıldır tutuklu olan İsmail ve Vural Yetik karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

İYİ HAL İNDİRİMİ ALDILAR

Mahkeme heyeti, önce "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı iki sanığın cezalarını iyi hal gerekçesiyle müebbete çevirdi.

İsmail ve Vural Yetik'e "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 8'er ay hapis cezası da verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti bu kararın ardından İsmail ve Vural Yetik'i yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

Kararı duyunca ağlayan Kudret Yeter'in kardeşi Nesibe Gençer, mahkemenin müebbet ve hapis cezası verdiği sanıkları tahliye etmesini eleştirdi.

“CANİLERİ NASIL SERBEST BIRAKIRSIN?”

Kardeş Yeter, “Mahkeme başkanı gerekçesini dahi açıklamaya gerek görmeden 2 canavarı da adli kontrol şartıyla tahliye etti. Bu tahliye kararı apaçık yargı skandalıdır, kanımızı dondurdu. Böyle bir karar olur mu? Nasıl müebbete mahkum ettiğin canileri serbest bırakırsın. Şimdi ellerini kollarını sallayarak gezecekler, belki de bir başka kadını öldürecekler.” dedi.

Nesibe Gençer'in avukatı Selçuk Aydınlı da tahliye kararına itiraz edeceklerini dile getirdi.