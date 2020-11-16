Adana’da yaşlı kadını öldüren iki sanık itiraz üzerine tutuklandı

3 yıl önce hırsızlık amacıyla girdikleri ev sahibinin boğazını kesip öldürdükten sonra altınları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan sonra serbest bırakılan 2 zanlı, bu kez kurtulamadı.

17 Ekim 2017 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesi Karamezar Mahallesi’nde iki şüpheli, hırsızlık amacıyla Kudret Yener’e (72) ait eve girdi.

Şüpheliler, evde kendilerini fark eden Yener’i boğazını keserek öldürdü, evdeki altınları da alıp kaçtı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelilerin İ.Y. (28) ve V.Y. (38) olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İ.Y. ve V.Y. emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ, BU KEZ TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan İ.Y. ve V.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.