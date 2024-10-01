Haberler



3. Sayfa



Adana'da yaşlı kadının yüzüğünü almak için öldüresiye dövdü

Adana'da yaşlı kadının yüzüğünü almak için öldüresiye dövdü Adana'da bir kişi, akrabası olan kadının yüzüğünü almak için evinde öldüresiye darbetti ve daha sonra banyoda ıslatıp kapıyı üzerine kilitledi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise mahalleli tarafından hortumla öldüresiye dövüldü. Ambulansla hastaneye götürülen şüpheli firar etti.