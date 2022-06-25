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- Adana'da yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı
Adana'da yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı
Adana'da simit satan yaşlı adama baba ve oğlu meydan dayağı attı. Kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının ayırmaya çalışması dikkat çekti.
- 25.06.2022 - 20:34
Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçüksaat civarında dün öğle saatlerinde simit satan yaşlı adam, iş yerinin önüne çöp attı.
Bunun üzerine ise iş yeri sahibi baba ve oğlu yaşlı adama meydan dayağı attı.
Dakikalarca dövdüler
Dakikalarca yaşlı adam darbedilirken kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izledi.
Erkekler izledi, araya kadın girdi
İHA'nın aktardığına göre bu sırada bir kadının kavgayı ayırıp yaşlı adamı kurtarmaya çalışması dikkat çekti.