Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı

Adana'da yaşlı simitçiyi dövenleri kadın ayırmaya çalıştı

Adana'da simit satan yaşlı adama baba ve oğlu meydan dayağı attı. Kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının ayırmaya çalışması dikkat çekti.