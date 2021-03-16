Adana’da yayaya çarpıp kaçan kadın sürücüyü kırık ayna ele verdi

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise otomobilin kırılan aynasından yola çıkılarak yakalandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı’nda alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa D.’ye (49), yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

Çevredeki bir esnafın ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa D., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Mustafa D.’nin 3.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Mustafa D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KIRIK AYNADAN YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kaza sırasında aracın aynasının kırıldığını belirledi. Kırık ayna parçasından yola çıkan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden 01 AFN 937 plakalı otomobilin aynasının olmadığını tespit etti.

“BİR CANLIYA ÇARPTIĞIMI DÜŞÜNMEDİM”

Ekipler, aracı merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir sitenin otoparkında park halindeyken buldu. Aracın sürücüsü Pınar A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan Pınar A.’nın, ifadesinde “Aracımla yasal hız sınırında caddede seyir halindeydim. Aracın sol kısmından ‘pat’ diye bir ses geldi. Sol tarafıma baktığımda bir şey göremedim. Ancak dikiz aynamın yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine yol kenarındaki yön levhası ya da tabelaya çarptığımı düşündüm ve durmayıp yola devam ettim. Bir canlıya çarptığımı düşünmedim. Böyle bir şey olsaydı kesinlikle durup, yardım ederdim.” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ayrıca Pınar A.’nın, “Bir insana çarptığımı, sabah polis evime geldiğinde öğrendim. Eğer olay anında bunu fark etmiş olsaydım, mutlaka durup yardım ederdim.” dediği bilgisine de ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Pınar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“SÜRÜCÜ FARK ETMEDİ”

Öte yandan, kazaya tanıklık eden ve bölgede bir tekel büfesi işleten 34 yaşındaki Ali Elçin ise “Şahsı tanıyoruz, sürekli alkol alan biri. Refüjde beklerken dengesini kaybedip, yola düştü. Bu sırada da geçen otomobilin dikiz aynası çarptı. Tekrar refüje düştü. Sürücü bir insana çarptığını fark etmeyip yoluna devam etti. Biz de vatandaşa yardım edip, ambulans çağırdık. Hastaneye kaldırıldı ancak ölmüş.” dedi.