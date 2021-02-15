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    Adana'da yem kırma makinesinin altında kalarak can verdi

    Bir çiftlikte traktörün çarptığı 65 yaşındaki kişi, araca bağlı yem kırma makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 08:07
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    Adana'da yem kırma makinesinin altında kalarak can verdi

    Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’ndeki S.U.’ya ait çiftlikte R.A. yönetimindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada Ahmet Yıldız’a (65)çarptı.

    Traktöre bağlı yem kırma makinesinin altında kalan Yıldız, çiftlik çalışanları tarafından çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ağır yaralanan Yıldız'ın hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da yem kırma makinesinin altında kalarak can verdi #1

    Adana da yem kırma makinesinin altında kalarak can verdi #2

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