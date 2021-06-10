Adana'da yengesine sosyal medyadan mesaj atanı öldürdü

Sosyal medya üzerinden yengesine mesaj attığını iddia ettiği 26 yaşındaki Yakup Akdağ'ı tabancayla vurarak öldüren 17 yaşındaki G.A. tutuklandı.

29 Mayıs’ta, Adana'nın Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki G.A., yengesi Gözde A.’ya sosyal medya üzerinden mesaj attığını öne sürdüğü 26 yaşındaki Yakup Akdağ'ın yanına gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.A., yanında getirdiği tabancayla Yakup Akdağ'a ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlarla sırtından yaralanan Yakup Akdağ kanlar içerisinde yere yığılırken, G.A. ise kaçtı.

VURULAN KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Akdağ, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdağ, 5 Haziran'da doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATTIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli G.A. ise olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Gözde A.’nın, emniyetteki ifadesinde, Yakup Akdağ'ın kendisine sosyal medyadan mesaj atıp rahatsız ettiğini söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





