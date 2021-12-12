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    Adana'da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı

    Yolda gördüğü cüzdanı 6 yaşlarındaki bir çocuğa yerden aldırarak cebine atan şahıs, kameraya yansıdı. Cüzdanı çalınan kişi, bir çocuğun hırsızlığa alet edilmesine üzüldüğünü belirtti.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 12:59
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    Adana'da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı

    7 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde aracını satan Hanifi Ateş, eşi ve çocuğuyla birlikte bankaya giderek, paranın bir kısmını hesabına yatırdı.

    Daha sonra kira borcunu ödemek ve çocuğuna kışlık kıyafet almak için 4 bin lira civarındaki miktarı cüzdanına koyan Ateş, caddede ailesiyle yürümeye başladı.

    Bu sırada cüzdanı yere düşen Ateş, durumu fark etmeyip, yoluna devam etti.

    KAMERADAN ÇALINDIĞINI GÖRDÜ

    Ateş, dakikalar sonra cüzdanının olmadığını anladı. Bankanın olduğu bölgeye dönen Ateş, cüzdanı aradı fakat bulamadı. Ateş, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından düşen cüzdanının alındığını tespit edip, polise gitti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana'da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı ViDEO

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #1

    CÜZDANI 6 YAŞLARINDAKİ ÇOCUĞA ALDIRDI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 35 yaşlarında bir kişinin 6 yaşlarındaki bir çocuğa yerdeki cüzdanı işaret ettiği, çocuğun ise cüzdanı alarak kazağının içine sakladığı, daha sonra kişinin çocuktan cüzdanı alıp, cebine attığı görüldü.

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #2

    "ÇOCUĞUN BÖYLE BİR OLAYA ALET EDİLMESİNE ÜZÜLDÜM"

    Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu belirten Ateş "Cüzdanımda ev sahibine ödeyeceğim 4 bin lira kira bedeli vardı. Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #3

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #4

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #5

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #6

    Adana da yerdeki cüzdanı çocuğa aldırıp cebine attı #7

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