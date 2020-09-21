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Adana'da yere düşen tüfek 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Adana'da yere düşen tüfek 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Ağabeyi ile birlikte kuş avlamaya giden, dönüş yolunda da düşen tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.