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    Adana'da yere düşen tüfek 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

    Ağabeyi ile birlikte kuş avlamaya giden, dönüş yolunda da düşen tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 07:58
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    Adana'da yere düşen tüfek 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Kaledibi Mahallesi'nde babasının av tüfeğini alan S.Ç. (12), 8 yaşındaki kardeşi E.Ç. ile birlikte kuş avlamaya gitti.

    Çocukların eve yürüdükleri sırada S.Ç.'nin elindeki silah düşerek, ateş aldı.

    KARDEŞİ VURULDU

    Tüfekten çıkan saçmalar kardeşi E.Ç'ye isabet etti. S.Ç.'nin haber vermesiyle yakınları 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana da yere düşen tüfek 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu #1

    18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN SADECE ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Ağabey S.Ç.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla adli tahkikat başlatıldı.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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