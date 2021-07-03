Adana'da yıkımında çalıştığı balkonun altında kaldı

inşaat ustası Hüseyin Deniz (46), komşusu Nilüfer C.’nin müstakil evinin 2’nci katında yıkımını yaptığı balkonun çökmesi sonucu düştü. Kopan beton parçalarının altında kalan Deniz, yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan Nilüfer C., müstakil evinin 2’nci katındaki balkonu kırdırıp, yerine merdiven yaptırmak için inşaat ustası komşusu Hüseyin Deniz’den yardım istedi.

Kendisini halatla damdaki demire bağlayan 4 çocuk babası Deniz, duvar kırma makinesiyle balkonda çalışmaya başladı.

BALKON BİR ANDA ÇÖKTÜ

Tadilat esnasında balkonu destekleyen kolonların yıkılması, beline bağladığı halatın da aynı anda kopmasıyla birlikte Deniz, aşağı düştü.

Hüseyin Deniz, yıkılan balkondan kopan beton parçalarının altında kaldı.

Ev sahibi Nilüfer C.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin Deniz, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YARALI KURTULDU

Bacakların da ve kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Hüseyin Deniz7in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayın ardından Nilüfer C.’nin ifadesine başvurdu.

























