Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da yıldırım düşen tesiste çıkan yangın sürüyor

Adana'da yıldırım düşen tesiste çıkan yangın sürüyor

Dün sabah bir enerji tesisinin üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alana yıldırım düştü. Yıldırım sonucu çıkan yangına müdahale devam ediyor.