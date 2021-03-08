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    Adana’da yol kenarında ceset bulundu

    Devriye gezen polis ekipleri tarafından bulunan erkek cesedi morga kaldırılırken, yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 07:14
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    Adana’da yol kenarında ceset bulundu

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş yolunda devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi buldu.

    Bunun üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ceset üzerinde yaptığı arama kimlik bulamadı.

    30 YAŞLARDAKİ BİR ERKEĞE AİT

    İsmi öğrenilemeyen 30’lu yaşlardaki erkek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsisinin ardından şahsın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

    Adana’da yol kenarında ceset bulundu #1

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