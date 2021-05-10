Otomobili ile seyir halindeyken yol kenarında yaralı bir kedi olduğunu fark eden şahıs, kediyi veteriner hekime teslim etti. Gözleri oyulduğu belirlenen kedinin tedavinin ardından gözleri mühürlendi.

Adana’dan Gaziantep yönüne otomobil ile seyir halinde olan bir şahıs, yol kenarında yaralı halde duran kediyi fark etti.

Otomobili durdurup kediye yaklaşınca kendinin gözlerinin oyulduğunu gören şahıs, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi’nin adresine ulaştı.

Yaralı kedi, İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala’ya teslim edildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, tedaviye başlamasının ardından yaptığı inceleme neticesinde iki gözün de oyulduğu sonucuna vardığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Mübarek Ramazan ayında böyle bir olayın karşımıza çıkması bizleri derinden yaraladı ve Hayvan Hakkı Yasası’nın revize edilmesi konusu tekrar aklımıza geldi.”

“GÖZLERİNİ MÜHÜRLEMEK ZORUNDA KALDIK”

Yaklaşık 2 buçuk saat süren operasyon sonunda, kedinin parçalanmış göz kürelerinin dip kısımlarından elektrokoterle kanamasız bir şekilde yerinden alınıp, göz kapaklarının ise karşılıklı mühürlendiğini belirten Laçinbala, tedavi süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Enfeksiyondan değil de resmen bir darbe almış. Bu taş olabilir veya küt cisim travması olabilir. İki gözünde de göz küresi tamamen dışarıda ve çok ciddi nekrozlar vardı. Ayrıca kedimiz geldiğinde açlıktan ölmek üzereydi hemen gelir gelmez sıvı takviyesine, mineral takviyesine başladık. Göz kürelerini aldığımız canımızın göz kapaklarına altışar dikiş attık, gözleri mecburen mühürlemek zorunda kaldık. Antibiyotik tedavimiz devam ediyor. Uyuz etkenine de rastladık.”

Adana’da yol kenarında gözleri oyulmuş kedi bulundu ViDEO







“ARTIK BU ŞİDDET KABAHATTEN SUÇA DÖNÜŞSÜN”

Kediye ‘Yakışıklı’ ismi verildi. Yaklaşık 12 saat sonra kendisine gelen kedinin hala seslerden çok korkutuğu ifade edildi.

Laçinbala, “Kedimiz artık beslenebiliyor, su içebiliyor ve yürüyerek ortamı keşfedebiliyor. Hayvan Hakkı Yasası’nı önemsiyoruz çünkü hayvana şiddet gösteren birisi bizimle yan yana yemek yiyemesin. Bunlar ifşa edilsin, bu hayvanlara yaşam hakkı verilsin istiyoruz. Bu canlara şiddet uygulayan birisinin eşine, çocuklara veya bir kadına ilk fırsatta şiddet uygulayacağı bilimsel bir gerçektir. Artık bu şiddet kabahatten suça dönüşsün.” ifadelerini kullandı.