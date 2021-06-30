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- Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı
Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı
- İHA
- 30.06.2021 - 08:56
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde, yol kenarında tezgah üzerinde karpuz satan İbrahim A., kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İbrahim A’ya 10 el ateş açan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Bacağından yaralanan İbrahim A., kanlar içinde yere yığıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ BEKLENMEDİ
Atar damara isabet eden kurşun nedeni ile fazla kan kaybeden İbrahim A.’nın durumu ağırlaştı.
Sağlık ekiplerini beklemeyen çevredeki vatandaşlar, İbrahim A’yı özel bir hastaneye kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İbrahim A., ameliyata alındı.
Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı VİDEO