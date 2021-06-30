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    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

    Yol kenarında karpuz satan İbrahim A., motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğradı. İbrahim A.’ya 10 el ateş eden saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 08:56
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    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde, yol kenarında tezgah üzerinde karpuz satan İbrahim A., kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İbrahim A’ya 10 el ateş açan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

    Bacağından yaralanan İbrahim A., kanlar içinde yere yığıldı.

    SAĞLIK EKİPLERİ BEKLENMEDİ

    Atar damara isabet eden kurşun nedeni ile fazla kan kaybeden İbrahim A.’nın durumu ağırlaştı.

    Sağlık ekiplerini beklemeyen çevredeki vatandaşlar, İbrahim A’yı özel bir hastaneye kaldırdı.

    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İbrahim A., ameliyata alındı.

    Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    Polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı VİDEO

    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı #2

    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı #3

    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı #4

    Adana’da yol kenarında karpuz satan şahıs, silahlı saldırıya uğradı #5

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